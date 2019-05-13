رئيس شمال قبرص التركية يجتمع بزعماء الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة

يعقد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي اجتماعات مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أجل التكليف بتشكيل حكومة جديدة، في أعقاب استقالة الحكومة الائتلافية.

وبحسب وكالة الأنباء التركية القبرصية، نقلًا عن بيان لرئاسة شمال قبرص التركية، فإن أقينجي سيعقد أول اجتماع، الاثنين، مع "أرسين تتار" زعيم حزب الوحدة الوطنية الذي يملك أكبر عدد من النواب في البرلمان.

وعقب لقائه مع "تتار"، يجتمع أقنجي بزعيم الحزب التركي الجمهوري، طوفان أرهُرمان، ثم برئيس حزب الشعب قدرت أوزرساي.

ويستكمل أقينجي لقاءاته الثلاثاء، فيجتمع بزعيم حزب الديمقراطية الاجتماعية جمال أوزيغيت، ورئيس الحزب الديمقراطي سردار دنكطاش، ورئيس حزب الميلاد الجديد أورهان أريقلي.

والخميس الماضي، قدّمت الحكومة الائتلافية في جمهورية شمال قبرص التركية، بقيادة رئيس الوزراء ورئيس الحزب التركي الجمهوري، طوفان أرهُرمان، استقالتها لرئيس البلاد مصطفى أقينجي.

وقدم أرهُرمان استقالة الحكومة إلى الرئيس على خلفية استقالة وزير المالية سردار دنكطاش، وانسحاب حزب الشعب.

ووافق أقينجي على استقالة الحكومة، وطلب من أرهُرمان الاستمرار في منصب رئاسة الوزراء لغاية تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك حسب الأصول المتبعة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان في جمهورية شمال قبرص التركية منح الثقة لحكومة أرهُرمان في 16 فبراير/ شباط 2018 بعد الانتخابات العامة، التي أجريت في 7 يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.