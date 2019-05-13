50 مليون دولار صادرات تركيا من البندق في الربع الأول من 2019

تعد تركيا أكبر منتج للبندق في العالم، وتتخصص ولاية غيرسون شمالي البلاد في زراعة "ذهب تركيا الأخضر"، فيما حققت الولاية إيرادات من تصدير البندق، بقيمة إجمالية 50 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول من اتحادات مصدري منطقة البحر الأسود في تركيا، فإن إيرادات غيرسون وصلت إلى 59.3 مليون دولار، من المبيعات لبلدان مختلفة حول العالم في 18 قطاعا متنوعا، على رأسها البندق.

وأشارت المعلومات إلى أن البندق ومنتجاته، تصدّرت قائمة المنتجات التي حققت أكبر نسبة تصدير في غيرسون خلال الفترة المذكورة بـ 50 مليون دولار.

ولفتت إلى أن 15 شركة في غيرسون باعت 8 آلاف و429 طنا من البندق، لبلدان مختلفة على رأسها دول القارة الأوروبية.

وجاءت الآلات وقطع غيارها في المرتبة الثانية بالصادرات، وحققت 3 ملايين و474 ألفا و346 دولار، وفقا للمعلومات.

وأظهرت المعلومات أن صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والفضائية في غيرسون سجلت مليونين و317 ألف دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2019، بعدما كانت مليونا و986 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من 2018.