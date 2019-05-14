برلين: سنبذل قصارى جهدنا لحظر أنشطة "بي كا كا" في ألمانيا

قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، الثلاثاء، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحيلولة دون تحولها إلى "مسرح" لأنشطة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وخاصة "بي كا كا".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع حضره رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، هولجر مونش، واستعرض فيه نتائج تقرير حول الجرائم في البلاد عام 2018.

وأشار "زيهوفر" إلى أن جرائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، في ألمانيا، خلال العام الماضي، تضاعفت مقارنة بالعام السابق، ووصلت إلى ألفين و487 جريمة.

وأضاف أن الهجمات ضد المؤسسات التركية تصاعدت بشكل كبير عقب انطلاق عملية "غصن الزيتون" لتحرير منطقة عفرين السورية من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا".

وبحسب معطيات التقرير، فإن عدد جرائم أنصار "بي كا كا" خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 82.2% مقارنة بـ 2017، وبلغ ألفًا و873 جريمة.

كما ازدادت أعمال عنف أنصار المنظمة، إذ تم تسجيل 305 حادثة في 2018، مقارنة بـ152 في 2017.