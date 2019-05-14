حزب العدالة والتنمية التركي يستنكر إحراق مسجد في الولايات المتحدة

استنكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، الثلاثاء، حادثة إضرام النار في مسجد "الديانة" بمدينة نيوهافن التابعة لولاية "كونيتيكت" الأمريكية.

والاثنين، كشفت مستشارية الشؤون الدينية بالقنصلية العامة التركية في مدينة نيويورك، عن تعرض مسجد "الديانة"، لأضرار جسيمة جراء إحراقه من قبل مجهولين، في ذات اليوم.

وقال تشليك عبر تويتر، معلقًا على الحادثة: "الذين يتجاهلون بدافع أيديولوجي أو سياسي مثل هذه الأحداث، سيظلوا متفرجين إزاء نيران الكراهية التي ستطالهم أيضا".

وأضاف تشليك أن "المجموعات المعادية للإسلام، تسمّم جميع القيم الإنسانية النبيلة".

وتابع: "الكراهية لا حدود لها، تبدأ من المساجد وتنتقل بعدها إلى باقي المعابد، ومن يتغاضون عن ظاهرة معاداة الإسلام يشجعون تلك المجموعات على تسميم كافة الديمقراطيات، فالكراهية تستهدف كافة القيم الإنسانية".