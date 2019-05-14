متحدث الرئاسة التركية: إحراق مسجد في نيوهافن الأمريكية مظهر جديد لمعاداة الإسلام

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، إن إضرام النار في مسجد "الديانة" بمدينة نيوهافن الأمريكية، يعد مظهرا جديدا لظاهرة معاداة الإسلام المتزايدة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قالن عبر حسابه على "تويتر"، علّق فيها على قيام مجهولين، الاثنين، بإضرام النار في مسجد "الديانة" بمدينة نيوهافن التابعة لولاية "كونيتيكت" الأمريكية؛ ما أوقع أضراراً جسيمة بالمسجد.

وأضاف قالن أن "المناخ العنصري الذي يغذي مثل هذه الهجمات يعد من أكبر المخاطر التي تهدد السلم العالمي".

وتابع قائلا: "في حال لم يتم التصدي لمثل هذه الهجمات، فإنه من غير الممكن تجنّب كوارث كبيرة مستقبلا".

والاثنين، أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، عن أسفه حيال الحادث، مشيرا إلى أنه "يعتبر مثالًا جديدًا على ظاهرة العداء للإسلام المتزايدة حول العالم".

بدوره، استنكر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، الحادثة، بالقول إن "الذين يتجاهلون بدافع أيديولوجي أو سياسي مثل هذه الأحداث، سيظلون متفرجين إزاء نيران الكراهية التي ستطالهم أيضا".

وفي اليوم نفسه، كشفت مستشارية الشؤون الدينية بالقنصلية العامة التركية في مدينة نيويورك، عن تعرض مسجد "الديانة"، لأضرار جسيمة جراء إحراقه من قبل مجهولين.