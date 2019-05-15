وزير الخارجية التركي حول صفقة إس-400: "لماذا نتحدث عن التأجيل في اتفاقية مبرمة؟"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إن أجندة أنقرة تخلو من أي تأجيل أو وقف استلام لمنظومة صواريخ "إس-400" الروسية.

وتساءل تشاوش أوغلو لدى لقائه عددا من الصحفيين في العاصمة أنقرة: "لماذا نتحدث عن التأجيل في اتفاقية مبرمة؟".

وأشار أن تركيا دعت الولايات المتحدة لتشكيل مجموعة عمل مشتركة، ردا على ادعاءات واشنطن حول أن منظومة "إس-400" تشكل تهديدا لأنظمة الناتو ومقاتلات "إف-35".

وصرّح أن مسؤولين أتراك يواصلون مشاوراتهم مع نظرائهم الأمريكيين بشأن مجموعة العمل المشتركة والهدف من تشكيلها.

وتابع قائلا: "يجب ترك المجال للخبراء الذين سيشاركون في المجموعة، كي يقرروا مدى أحقية واشنطن في ادعاءاتها ومخاوفها، وإن كانت واثقة من ادعاءاتها، فعليها قبول مقترحنا الخاص بتشكيل مجموعة العمل المشتركة".

يشار أن تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.