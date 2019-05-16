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الأمن التركي يلقي القبض على 3 عناصر إرهابية خلال محاولتهم العبور إلى اليونان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 16.05.2019 16:33
آخر تحديث في 17.05.2019 04:39
الأمن التركي يلقي القبض على 3 عناصر إرهابية خلال محاولتهم العبور إلى اليونان

ألقت قوات الأمن التركية، الخميس، القبض على 3 من عناصر تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، خلال محاولتهم الهروب من البلاد، عن طريق عبور الحدود إلى اليونان بطريقة غير قانونية.

ووفقا للمعلومات التي وردت، فإن جنود حرس الحدود الأتراك أوقفوا العناصر الثلاثة في منطقة عسكرية محظورة بإحدى قرى ولاية أدرنة، خلال محاولتهم العبور إلى اليونان.

ونُقل الموقوفون الذين كانوا مطلوبين، إلى المحكمة، لاتهامهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية، كما أنهم محظورون من مغادرة تركيا.

وأصدرت المحكمة المناوبة التي عرض عليها الموقوفون، قرارا بحبسهم.

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