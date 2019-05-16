تركيا.. جامعة برلين الدولية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الألماني للعلوم

أصبحت جامعة برلين الدولية، التابعة لجامعة "بهتشه شهير" التركية، أول جامعة مقرها في تركيا تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الألماني للعلوم.

وتأسست جامعة برلين الدولية عام 2014 في ألمانيا، كعضو في شبكة بهتشه شهير العالمية للتعليم، لتكون أول جامعة تركية تأسست وقفًا للقوانين الألمانية.

ومع حصولها على الاعتماد المؤسسي من المجلس الألماني للعلوم، تكون جامعة برلين الدولية قد انضمت إلى صفوف 465 جامعة في ألمانيا.

وتضم جامعة برلين الدولية طلابًا من 68 دولة، وتقدم لهم التعليم باللغة الإنكليزية في 7 أقسام.

وقال أنور يوجل، الرئيس العام لجامعة بهتشة شهير، في بيان، إنهم سعداء حيال حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي في ألمانيا.

وأشار يوجل إلى أهمية برلين نظرًا للعلاقات التركية الألمانية التي تقوم على صداقة تاريخية عميقة.