شركة "BMC" التركية تسلم صربيا 8 حافلات للنقل الجماعي

استلمت بلدية بلغراد في صربيا، 8 حافلات للنقل الجماعي من شركة "BMC" التركية، من أصل 70 حافلة اشترتها البلدية من الشركة التركية.

وجرى استلام الحافلات في مراسم حضرها السفير التركي لدى بلغراد، تانجو بيلكج، ونائب رئيس بلدية بلغراد غوران فيسيك، بالإضافة إلى مسؤولين عن الشركة التركية.

وأعرب السفير التركي بيلكج عن سعادته لاختيار البلدية للحافلات التركية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها صربيا للتطور في قطاع خدمات النقل.

وأضاف بيلكج، أنه يشعر بالفخر بأن تكون حافلات بلاده جزءا من التطور الجاري في صربيا.

بدوره، أوضح نائب رئيس بلدية بلغراد فيسيك، أنهم استلموا 8 حافلات من أصل 70 حافلة، مشيرا إلى أن الشركة التركية للحافلات لها مكانة هامة في أوروبا.

من جانبه، أعرب مدير مبيعات شركة الحافلات التركية، سادات جنار، عن شكره لتفضيل بلغراد الحافلات التركية عن غيرها من البلدان.