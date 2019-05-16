وزير العدل التركي يعلن إلغاء الحظر على لقاء "أوجلان" مع محاميه

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، الخميس، إن القرارات التي كانت تحظر لقاء عبد الله أوجلان زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية مع محاميه تم إلغاؤها، ومن ثم تمكن أوجلان من لقائه.

جاء ذلك في تعليق للوزير على لقاء جمع زعيم "بي كا كا" الإرهابية بمحاميه.

وخلال رده على أسئلة الصحفيين عقب استقباله أعضاء اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، في أنقرة، أوضح "غل" أن لقاء المحكومين مع محاميهم حق يكفله القانون، كما ينص القانون على تقييد هذا الحق في الحالات التي تمثل خطرا أمنيا محددا.

وأضاف أنه "كانت هناك قرارات سابقة تمنع لقاء أوجلان بمحاميه إلا أنه تم إلغاء هذه القرارات".

وردا على سؤال بخصوص ما قام به أعضاء اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في تركيا، قال الوزير إنهم زاروا عددا من السجون بينها سجن "إمرالي" الذي يقضي فيه أوجلان محكوميته.

ولدى سؤال "غل" عما إذا كان أعضاء اللجنة التقوا أوجلان اكتفى بالقول "لقد زاروا إمرالي".

وبخصوص لقائه أعضاء اللجنة، قال الوزير إنه "كان مثمرا"، مشيرا أن تركيا باعتبارها دولة عضوا في مجلس أوروبا، تفتح أبوابها لمراجعة اللجنة.

وأكد غل أن تركيا تفي بجميع التزاماتها المترتبة على عضويتها في مجلس أوروبا والناجمة عن الاتفاقات الدولية، داخل السجون وفي الموضوعات المتعلقة بالحرية.

وأضاف أن تركيا دولة حقوق ولا تتسامح أبدا مع التعذيب والمعاملة السيئة.