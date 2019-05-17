أقار: تركيا تحترم حدود دول الجوار وستواصل محاربة بؤر الإرهاب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، إن أنقرة تحترم حدود البلدان المجاورة، وفي مقدمتها العراق وسوريا، وستواصل القيام بواجبها حيال محاربة بؤر الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار، عقب مأدبة إفطار أقيمت في دار الضيافة، التابع للقوات المسلحة، في العاصمة التركية أنقرة.

وأقيمت مأدبة الإفطار على شرف مصابي الجيش التركي وعائلاتهم، بمشاركة رئيس الأركان العامة الجنرال يشار غولر، وقادة القوات البرية الجنرال أوميت دوندار، والبحرية الأميرال عدنان أوزبال، والجوية الجنرال حسن كوجك آقيوز.

وأضاف أقار، أن القوات المسلحة التركية منوط بها أيضًا، واجب حماية الأمة وضمان سلامة المواطنين.

وأضاف أنها "ستواصل أداء مهمتها على أكمل وجه شمالي العراق وسوريا، طالما استمر وجود البؤر الإرهابية هناك".

وشدد على أن "شهداء وجرحى القوات المسلحة التركية يشكلون مصدر إلهام يُجذّر مشاعر الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء، وأن تضحياتهم ستبقى مشاعل نورٍ على درب البطولة".

ولفت إلى أن القوات المسلحة تخوض نضالًا حامي الوطيس مع جميع المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج، كما أنها تحمي مصالح الوطن برًا وبحرًا وجوًا.