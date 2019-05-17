أقار: تركيا ستفي بالتزاماتها المرتبطة بصفقتي إس-400 وإف-35

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن بلاده ستفي بالتزاماتها المرتبطة بصفقتي منظومة صواريخ "إس-400"، ومقاتلات "إف-35" الهجومية.

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة تفقدية أجراها إلى قاعدة عسكرية بولاية ملاطية (وسط)، الجمعة، التي من المقرر أن تنتشر فيها مقاتلات "إف-35".

وقال أقار: "سنفي بالتزاماتنا تجاه صفقتي منظومة صواريخ إس-400 (الروسية) ومقاتلات إف-35 (الأمريكية)، ونعمل على الالتزام بهما دون أي تقصير".

وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "إف-35"، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

وتخطط أنقرة أيضا لشراء 100 مقاتلة من الطراز ذاته من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليا تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

تجدر الإشارة أن تركيا دفعت نحو 900 مليون دولار في إطار مشروع تكنولوجيا مقاتلات "إف-35".