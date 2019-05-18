تشاووش أوغلو يكرم مؤرخاً كوبياً بجائزة الخدمة الوزارية المتميزة

قدّم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، "جائزة الخدمة الوزارية المتميزة" التركية، للمؤرخ الكوبي "يوسبيو ليال" على جهوده في اخيتار ووضع تمثال نصفي لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في العاصمة الكوبية هافانا.

وجاء تكريم تشاووش أوغلو، للمؤرخ "ليال" في إطار زيارة يجريها الوزير إلى هافانا، وذلك بمراسم عقدت أمام باحة السفارة التركية في العاصمة الكوبية.

وأعرب الوزير التركي على حسابه في موقع تويتر، عن سعادته الكبيرة في تقديم الجائزة للمؤرخ يوسبيو ليال الذي "نقل التمثال النصفي لأتاتورك إلى أجمل زاوية في هافانا".

ومن المقرر أن يجتمع تشاووش أوغلو مع نظيره الكوبي، وعدد من المسؤولين في إطار زيارته إلى هافانا.