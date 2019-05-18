قارب يوناني يحاول استفزاز سفينة تركية حربية في المياه الدولية ببحر إيجه

حاول قارب هجومي يوناني، السبت، استفزاز سفينة حربية تركية في المياه الدولية ببحر إيجة.

وذكرت مصادر أمنية تركية أن السفينة الحربية "كورفيت TCG بورغازادا" التي تعرضت للاستفزاز، كانت تشارك في المناورات العسكرية "ذئب البحر 2019".

ورصدت كاميرا السفينة التركية لحظة اقتراب قارب يوناني منها وإجرائه مناورة على مسافة قريبة أمامها.

وإثر إطلاق طاقم السفينة تحذيرات، اضطر القارب إلى الابتعاد من المنطقة.

وأشارت المصادر أن مهنية طاقم السفينة والتزامه بالهدوء، جنب وقوع نتائج غير مرغوبة.

وقالت إن ما قام به القارب اليوناني عرّض سلامة الملاحة للخطر، وانتهك لائحة منع الصراع في المياه الدولية.

ولليوم السادس على التوالي، تستمر السبت، مناورات "ذئب البحر "2019، الأكبر من نوعها في تاريخ الجمهورية التركية، والتي تجري بشكل متزامن في ثلاثة بحار.

وتجري المناورات على المستوى الاستراتيجي والعملياتي، استنادا إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب.

وتهدف المناورات إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية للقطع البحرية والجوية التابعة لقيادة القوات البحرية التركية.