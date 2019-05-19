أردوغان: صفقة S-400 هي صفقة منجزة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا لن تتراجع عن صفقة صواريخ "إس 400" الدفاعية الروسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمجموعة من الشبان في قصر "دولما باهتشه" التاريخي بمدينة إسطنبول.

وتابع قائلا: "صفقة "إس 400" اكتملت ولا تراجع عنها، ومن المقرر أن نستلم المنظومة في يوليو، لكن على ما يبدو أن الجانب الروسي سيسلم المنظومة قبل ذلك الموعد".

وأوضح أردوغان أن "إس 400" منظومة دفاعية وليست هجومية، وأن الجانب الروسي قدم تسهيلات لتركيا فيما يخص تسديد ثمن المنظومة.

وأردف قائلا: "عقب استلام منظومة "إس 400"، هناك دراسة حول إمكانية الإنتاج المشترك بين أنقرة وموسكو لمنظومة "إس 500" المتطورة، والأمريكيون يدعون أن المنظومات الروسية ليست ملائمة لأنظمة مقاتلات "إف 35"، وهذا ليس صحيحا من الناحية التقنية".

وفيما يخص الصناعات الدفاعية لتركيا، قال أردوغان إن بلاده قطعت أشواطا كبيرا في هذا المجال، وباتت تصنع قسما كبيرا من احتياجاتها العسكرية بإمكانات وقدرات محلية.

واستطرد في هذا الخصوص: "قطعنا شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية وأصبحنا نصدر طائرات من دون طيار، ونعتزم إنتاج منطاد عسكري، قادر على حمل قنابل تصل وزنها 1.5 طن".

وذكر أن تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي من معدات الصناعات الدفاعية، من 20 % مطلع الألفية الثالثة، إلى 68 % مع نهاية 2018.

وأكد الرئيس أردوغان أن بلاده ستتسلم مقاتلات "إف 35" الأمريكية، ومعداتها "عاجلا أم آجلا".

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، قال أردوغان إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "إف 35"، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبًا.

وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من الطراز ذاته، بموجب اتفاق مسبق، شاركت في إطاره بتمويل تطوير المقاتلة، كما أن طيارين أتراك يجرون حاليًا تدريبات عليها في قاعدة "لوك" الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.