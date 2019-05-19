تركيا تحيي ذكرى أتاتورك وتحتفل بعيد الشباب

انطلقت في ولاية صامسون شمالي تركيا، الأحد، احتفالات الأتراك بعيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك".

وانطلقت الاحتفالات بوضع أكليل من الزهور على نصب الشرف بالولاية، والوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء وعزف النشيد الوطني التركي.

وشارك في الحفل نواب من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري المعارض، إلى جانب مسؤولين محليين.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال والي صامسون عثمان قايماك، إن ولايته تفتخر باحتضان احتفالات هذا العيد، مبينا أن طريق الاستقلال وبناء الجمهورية التركية، بدأ من صامسون.

من جانب آخر أجرى وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو برفقة مجموعة من الشباب والرياضيين، زيارة إلى ضريح أتاتورك بالعاصمة أنقرة.

ووضع قصاب أوغلو ووفده المرافق، إكليلا من الزهور على الضريح، ووقف دقيقة صمت إجلالا لروح باني تركيا الحديثة.

يشار إلى أن الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص، تحتفلان في 19 أيار/ مايو من كل عام، بعيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك، وهو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال، بدءا من صامسون، بقيادة أتاتورك، ضد قوات الحلفاء عام 1919.