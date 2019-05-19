تشاووش أوغلو: نعمل بكل قوتنا لنقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة

شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن حكومة بلاده تعمل بكامل قواها من أجل نقل الجمهورية التركية إلى مستوى الحضارات المعاصرة.

جاء ذلك في رسالة نشرها الأحد، بمناسبة 19 مايو / أيار عيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وقال تشاووش أوغلو إنه في مئوية انطلاق النضال الوطني، "نعمل بكل ما نملك من قوة لنقل جمهوريتنا إلى مستوى الحضارات المعاصرة، بنفس الإيمان والإصرار الذي كان في اليوم الأول".

وأضاف: "في هذه المناسبة، استذكر مصطفى كمال أتاتورك بالاحترام والرحمة، وأهنئ شبابنا بعيدهم".

وعيد الرياضة والشباب وإحياء ذكرى أتاتورك، هو اليوم الذي انطلقت فيه حرب الاستقلال، بدءا من صامسون، بقيادة أتاتورك، ضد قوات الحلفاء عام 1919.

ومستوى الحضارات المعاصرة هو الهدف الذي وضعه أتاتورك من أجل رفع مستوى التطور في البلاد لتكون رائدة في مختلف المجالات.