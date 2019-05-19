"متجر الصدق" مشروع لبيع الفواكه والخضار للتلاميذ في تركيا دون رقيب

أطلقت مدرسة "إكيزجي" الابتدائية، في ولاية أوردو، شمالي تركيا، مشروع "متجر الصدق" لبيع الفواكه والخضار، من أجل تعويد التلاميذ على النزاهة وعادات الأكل الصحي.

ويتمثل المشروع الجديد في المدرسة، الواقعة بقضاء "إكيزجي"، في شراء التلاميذ للخضار والفواكه، مثل التفاح والجزر، عبر وضع النقود، في الصندوق المخصص، دون الحاجة لموظف.

ويهدف المشروع، إلى تربية هؤلاء التلاميذ على قيم الصدق والنزاهة، وتعويدهم على عادات الأكل الصحي.

وقال قائم مقام القضاء "علي رجائي يرلي كايا"، إن سلوك الدفع مقابل الفواكه والخضروات دون وجود "رقيب"، يُكسب الصغار صفة المسؤولية.

وأضاف أنهم يولون أهمية لمثل هذه المشاريع الهادفة، ومستعدون لدعمها دائما، حسب تعبيره.

من جانبه، أكد مدير المدرسة "مصطفى جوشكان"، أن جميع المواد الغذائية التي تباع في المدرسة حاليا، هي صحية.

بدورها، أعربت التلميذة "زارن تشينغيل"، عن سعادتها بتطبيق هذا المشروع الجميل في مدرستها.