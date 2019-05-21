إصابة 3 صيادين أتراك بعد مهاجمتهم من قبل خفر السواحل قبالة رومانيا

ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة صيادين على الأقل من ولاية أوردو شمال تركيا، أصيبوا إثر تعرض قاربهم لهجوم أثناء إبحارهم في المياه الدولية قبالة رومانيا.

وقال رئيس بلدية مدينة بيرشمبه التابعة لولاية أوردو، مصطفى سايم تاندوغان، للصحفيين إن الصيادين كانوا يصطادون عندما بدأ خفر السواحل الروماني مهاجمة سفينتهم، وأطلق النار على ثلاثة منهم.

وقال "تاندوغان" إن الصيادين المصابين يتلقون العلاج في مستشفى في رومانيا.

وأوضح أن وزارة الخارجية والقنصلية العامة في رومانيا، تتخذان الإجراءات اللازمة لإعادة الصيادين بأمان إلى بلادهم.