"غوبيكلي تبه".. أقدم وأوسع معبد في العالم القديم

بميراث يمتد لأكثر من 12000 عام، وكأكبر وأقدم معبد معروف في التاريخ، يعد موقع "غوبيكلي تبه" حقاً أعجوبة تركيا الأثرية والعالمية.

"غوبيكلي تبه" Göbeklitepe معلم أثري مفتوح للزوار، وهو يقع على بعد 12 كم من شانلي أورفا، ولا بدّ أن تكون زيارة "غوبيكلي تبه" مدرجة بالتأكيد على قائمة الجميع وقد تم إعلان عام 2019 "عام "غوبيكلي تبه". تعد الآثار المذهلة في "غوبيكلي تبه"، التي يُعرف بأنها أقدم معبد في العالم وموقع للتراث العالمي لليونسكو، من العجائب حديثة الاكتشاف نسبياً، والتي أصبحت نقطة توقف لا بد منها، عند زيارة تركيا.

تم اكتشاف الآثار لأول مرة عام 1995، وفي العام الماضي فقط، تم إدراجها رسمياً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ليس هناك وقت أفضل من الآن لزيارة "غوبيكلي تبه"، إذ تم في الشهر الماضي، افتتاح الموقع بشكل دائم للزائرين، إلى جانب المتحف المذهل الذي يعرض تراث هذا الموقع ذي الأهمية التاريخية الهائلة.

تقع أطلال "غوبيكلي تبه" في ولاية شانلي أورفا، وهو أقدم وأكبر معبد معروف في التاريخ. يعد الموقع، الذي يتكون من أعمدة عملاقة منحوتة على شكل حرف T وحجارة ثقيلة، مجرد مثال واحد على المنشآت الموجودة هناك، ولكن من المتوقع أن يكتشف حوالي 20 موقعاً مشابهاً على الأقل، حيث تم التنقيب فيما يقرب من 5 بالمائة فقط من الموقع بأكمله حتى الآن.

مع أنه تم الكشف عن جزء صغير فقط من الجدار، لكننا نرى في النقوش حيوانات مثل الأسود والثعابين والبط سابقة لزمانها بكثر ما يدل على أن البشر كانت لديهم اجتماعات دورية كرابطة الصيادين.

تاريخ الرموز المنحوتة يسبق لتاريخ الهيروغليفية السومرية، التي يُعتقد أنها أصل الكتابة، بحوالي 8000 عام، بينما يسبق تاريخ حجارة ستونهينج Stonehenge (المشهورة في إنكلترا) بحوالي 7000 عام، ولهذا السبب يعتقد أن هذا الموقع هو أول وأكبر مكان للعبادة في العالم. ومع ذلك، فإن مسألة كيفية وضع هذه الأعمدة الضخمة، التي يتراوح وزن كل منها بين 40 و60 طنا، في شكل دائري خلال العصر الحجري ما قبل الفخار، أي ما قبل العصر الحجري الحديث، وهو الوقت الذي لم تكن فيه هذه الأدوات موجودة، ما زال لغزاً عميقا.

من الأسرار الأخرى المحيطة بأنقاض "غوبيكلي تبه" القديمة، طريقة الحفاظ عليها بعناية شديدة، والتي يبدو أنها كانت مقصودرة حيث تم تنظيف كل موقع على حدة ثم دفن في التراب، ما جعلها تحفظ إلى حد كبير. كما تم تصميم أرضيات الموقع لتكون مقاومة للماء مما يغذي الاعتقاد بأن كانت تجري طقوس تستخدم فيها السوائل. "غوبيكلي تبه" بالإضافة إلى كونه أول معبد في العالم، هو أيضاً جزء من أول منطقة تزرع القمح في التاريخ.

لحسن الحظ، أن موقع "غوبيكلي تبه" متاح للزيارة، وليس هناك وقت أفضل من الآن، للذهاب وزيارة هذا الموقع الاستثنائي.

علاوة على ذلك، فإن مدينة شانلي أورفا، وهي على طريقه، مكافأة إضافية تستحق التجربة. شانلي أورفا التي يطلق عليها اسم "أرض الأنبياء"، عرفت في العصور القديمة باسم إيديسا، وهي تقع حول بحيرة "باليكلي غول" المقدسة. تتسم هذه المنطقة بأهمية دينية هائلة، حيث تعتبر هذه البحيرة المكان الذي ألقى فيه الملك نمرود النبي إبراهيم عليه السلام في النار.