مخترعون شباب من 40 دولة يلتقون في مسابقة إزمير الأولى للروبوتات

اجتمع مئات من المخترعين الشباب من جميع أنحاء العالم في مدينة أزمير التركية المطلة على بحر إيجة، للمشاركة في مسابقة عالمية للروبوتات.

وقد انطلقت أول بطولة دولية للروبوتات في تركيا، في مركز إزمير للمعارض يوم أمس الخميس. ويتنافس في هذا الحدث حوالي 82 فريقاً من 40 دولة، احتلوا البطولات الوطنية في بلدانهم الأصلية، بروبوتاتهم المصممة خصيصاً للمناسبة.

تعد تركيا واحدة من الدول المضيفة -إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا ولبنان وأوروغواي- للبطولة، التي حصلت على مشاركات من أكثر من 320.000 مشارك مدرجون ضمن 40.000 فريق من جميع أنحاء العالم.

وقد صمم المخترعون الشباب روبوتات فضائية للمشاركة في المسابقة هذا العام، تحت شعار "ضمن المدار".

ويتم تنظيم حفلات ورحلات وأنشطة مختلفة خلال هذا الحدث الذي ينتهي في 25 مايو، ويتيح الفرصة لـ 800 مشارك للتعرف على ثالث أكبر مدينة في تركيا.

"سعاد تشاليان"، نائب عمدة بلدية إزمير، قال في خطاب ألقاه في حفل الافتتاح: "الأطفال يجرون أبحاثاً حول مواضيع معينة مع فريقهم. إنهم يتعلمون التخطيط والبرمجة واختبار الروبوتات".

منضماً إلى الحدث عبر اتصال بتقنية الفيديو، قال عالم الفيزياء الفلكية التركي في ناسا "أوميت يلديز"، إنه لمن دواعي سرورنا أن يقدم الأطفال حلولاً في مجال الفضاء، حيث توجد العديد من المشكلات.

وقال يلديز للمشاركين "أعتقد أن الجميع سينجحون على الصعيد الشخصي. هذا النوع من المسابقات مفيدة لكم".

كما أعربت رئيسة رابطة أبطال العلوم، "صدّيقة سميحة ديمير"، عن سعادتها لاستضافة الرابطة في هذا الحدث، وأشارت إلى أن الطلاب من جميع أنحاء العالم يشاركون تجاربهم.