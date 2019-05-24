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وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد جندي خلال عملية عسكرية شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 24.05.2019 16:59
آخر تحديث في 24.05.2019 17:07
وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد جندي خلال عملية عسكرية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، استشهاد جندي خلال العمليات العسكرية المتواصلة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "جنديا استشهد إثر الاشتباكات التي اندلعت خلال العمليات ضد إرهابيي بي كا كا شمالي العراق".

وأضاف البيان: "ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمنح ذويه الصبر والسلوان".

وأكد على استمرار العمليات المدعومة بغطاء جوي شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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