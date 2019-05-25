أقار: مناورات "ذئب البحر" غير موجهة ضد أي بلد وعازمون على حماية حقوقنا

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، دعم تركيا لحل المشاكل في بحر إيجة وشرق المتوسط وجزيرة قبرص، في إطار علاقات حسن الجوار وبموجب القانون الدولي.

وأجرى أقار رفقة بعض القادة، زيارة تفقدية للعناصر المشاركة في مناورات "ذئب البحر 2019"، ووجه كلمة للقوات المشاركة عبر جهاز لا سلكي تابع لإحدى السفن الحربية المشاركة في المناورات التي انطلقت يوم 13 مايو/ أيار الحالي، وتختتم السبت.

وأشار إلى أن المناورات المذكورة أثبتت جاهزية وعزم القوات التركية على حماية حقوق ومصالح البلاد في البحار.

وأضاف: "علاوة على ذلك، أنتم حماة الوطن تقدمون مساهمة كبيرة في السلام والاستقرار العالميين من خلال رفع علمنا في كل بحار العالم".

وأوضح أن مناورات "ذئب البحر" تجري مرة كل سنتين ويُخطط لها مسبقا، مؤكدا أن الأنشطة التي تتضمنها والأماكن التي تجرى فيها، غير موجهة ضد أي بلد بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية تحارب الإرهاب في شرق وجنوبي الأناضول، وسوريا، وشمالي العراق، من أجل سيادة واستقلالية الأمة، إلى جانب نجاحها في مهام حلف شمال الأطلسي "ناتو" والأمم المتحدة.

وبين أن تحديد مناطق النفوذ في شرق البحر المتوسط من أهم القضايا، مضيفا أن تركيا تتبنى موقفا مبدئيا يتمثل "بالمساواة في مناطق النفوذ بشرق المتوسط وجزيرة قبرص، وحماية الحقوق السيادية والتقاسم العادل للموارد".

وأكد أقار التزام أنقرة بالقانون الدولي في مسألة تحديد مناطق النفوذ البحرية، معربا عن أمله في أن تُحترم حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط.

وتطرق إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية ومناطق النفوذ البحرية شرق المتوسط، مضيفا: "للأسف هناك تصريحات من بلدان إقليمية وغير إقليمية تتجاهل القانون الدولي".

وأكد مواصلة سفينتي التنقيب التركيتين "بربروس" و"الفاتح" مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وأشار أقار إلى انتهاء اللقاءات الفنية بين وزارتي الدفاع التركية واليونانية، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحر إيجة.

وتابع وزير الدفاع التركي: "أعتقد أن هذه اللقاءات ستستمر في الفترة المقبلة، وأنها تصب في مصلحة البلدين".

واختتم بالقول: "بينما نواصل بإصرار نهجنا الإيجابي والبناء، نأمل الابتعاد عن المبادرات التي تتجاهل حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي في بحر إيجة وشرق المتوسط، وتجنب السلوك الاستفزازي والتصريحات غير المسؤولة التي لا تفيد في حل المشاكل".

واحتضنت العاصمة أثينا خلال الفترة بين 20 و25 مايو الجاري، لقاءات فنية بين وفدي وزارتي الدفاع التركية واليونانية، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحر إيجة.