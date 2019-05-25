استمرار هجرة أسماك "البوري" من بحيرة "وان" التركية

تتواصل الرحلة الشاقة لملايين أسماك البوري في بحيرة "وان" المالحة شرقي تركيا، للانتقال إلى المياه العذبة من أجل التكاثر، على غرار أسماك السلمون التي تشتهر بها النرويج.

وعادة ما تجري هجرة أسماك البوري من المياه المالحة إلى العذبة، خلال الفترة بين 15 أبريل/ نيسان و15 يوليو/ تموز من كل عام.

وتخوض أسماك البوري (يطلق عليها بتركيا لؤلؤة البوري) رحلة شاقة، لكونها تهاجر عكس تدفق مياه البحيرة، أملا بالوصول إلى مياه عذبة من أجل وضع بيوضها.

ومشقة هجرة الأسماك عكس التيار تشكل مشهدا رائعا يجذب عشاق التصوير والطبيعة، حيث يتوافد آلاف السياح لمشاهدته.

والجمعة، انطلقت فعاليات "المهرجان الثقافي والفني الدولي لهجرة سمك البوري"، بنسخته التاسعة في ولاية وان.

وأقامت بلدية قضاء "أرجيش" في الولاية، منصات على ضفتي نهر "بنديماهي" لمتابعة هجرة أسماك البوري.

وتتضمن فعاليات المهرجان التي تستمر 3 أيام، تنظيم منصات تباع فوقها أشغال يدوية نسجتها نساء، إضافة إلى منتجات محلية وشعبية.

وتعد "وان" أكبر بحيرة في تركيا، تبلغ مساحتها نحو 12 ألف كم مربع، ويصل عمقها 150 مترا، وتصب فيها عدة أنهار صغيرة، وتستفرد بالعيش فيها أسماك البوري.