الرئيس الفرنسي السابق يشيد بنجاحات تركيا في قطاع السياحة

أشاد الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، بالنجاح الذي حققته تركيا في قطاع السياحة، مؤكداً أنها دولة يحتذى بها في هذا المجال.

جاء ذلك في المنتدى العالمي للسياحة، الذي عقد في عاصمة أنغولا، لواندا، حضره رئيس البلاد جواو لورنسو، وعدد من الوزراء، ورجال الأعمال وممثلي وكالات السياحة.

وقال أولاند: "هناك العديد من الدول في العالم حققت نجاحات كبيرة في مجال السياحة، وتركيا تعد أفضل نموذج لتلك الدول".

وأضاف: " قامت تركيا بأعمال ناجحة جدا في البنية التحتية للسياحة، وعلى أنغولا أن تقتدي بتركيا".

وأشار أولاند إلى أن أنغولا تملك شريطا ساحليا طويلا على المحيط الأطلسي، وبإمكانها استثماره في السياحة.

من جانبه، تحدث الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، عن التطورات التي حدثت في بلاده خلال السنوات الأخيرة.

ولفت لورنسو إلى ضرورة أن تنوّع أنغولا مصادر دخلها، وعدم الاعتماد في اقتصادها على الثروة النفطية فقط.

ودعا الرئيس الأنغولي ممثلي قطاع السياحة التركي إلى الاستثمار في بلاده.

وأكد أنهم سهلوا الاستثمار في أنغولا من خلال إصدار قانون جديد يسهل إقامة أعمال واستثمارات في البلاد.