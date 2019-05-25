تركيا.. إحباط محاولة تهريب مخطوط أثري بالعبرية عمره 1500 عام

ضبطت فرق مكافحة تهريب الآثار بولاية إزمير التركية، كتابا مخطوطاً باللغة العبرية، يقدر عمره بألف و500 عام.

وعقب تلقيها بلاغا بمحاولة أشخاص لتهريب كتاب تاريخي، أوقفت الشرطة سيارة مشبوهة، في قضاء "غازي أمير"، حيث عثرت على الكتاب المذكور.

وأحيل سائق السيارة الموقوف، على القصر العدلي بتهمة "تهريب آثار تاريخية"، بحسب ما نقلت مصادر أمنية الجمعة.

ويبلغ طول الكتاب 10.5 سم، وعرضه 8.5 سم، ويوجد على غلافه الأمامي صليب، والخلفي نجمة سداسية.

ويتألف الكتاب من 17 صفحة من الجلد المخطوط يدويا بالعبرية، وأطرافه مزخرفة بماء الذهب.

وعقب فحصه من قبل خبراء تبين أن الكتاب ديني، ومدون بلغة عبرانية مستخدمة في فترات ما قبل عهد اليهود السفارديم، ويعد قطعة أثرية نادرة.