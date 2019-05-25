رئيس البرلمان التركي يزور شمال مقدونيا والبوسنة السبت

يبدأ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، السبت، زيارة إلى كل من جمهوريتي شمال مقدونيا، والبوسنة والهرسك.

وأفاد المكتب الصحفي بالبرلمان التركي، في بيان، أن شنطوب، يستهل زيارته إلى شمال مقدونيا بلقاء رئيس برلمانها ويسل مميدي، في العاصمة سكوبيه، ثم يجتمع مع الرئيس ستيفو بنداروفسكي.

وأشار البيان، إلى أن شنطوب، سيزور جامعة البلقان الدولية في سكوبيه، وسيشارك في مأدبة إفطار رمضانية هناك.

ويتوجه شنطوب، والوفد المرافق له، الأحد، إلى سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك.

وفي سراييفو، يلتقي شنطوب، رئيس مجلس الشعوب في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، بحسب البيان.

ويرافق شنطوب، في زيارته التي تستغرق يومين، أعضاء مجموعتي الصداقة البرلمانية التركية - المقدونية والتركية - البوسنية بالبرلمان التركي.