أردوغان يهنئ رئيس الحكومة الجديدة لجمهورية شمال قبرص التركية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، رئيس الحكومة الائتلافية الجديدة، في جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، بعد تسلمه المنصب رسميا.

وذكر مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان، هنأ أيضا نائب الرئيس ووزير الخارجية في نفس الحكومة، قدرت أوزارساي، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الطرفين.

وبحث أردوغان، مع الطرفين، العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في البحر المتوسط.

والأربعاء الماضي، تسلم أرسين تتار، رئيس حزب "الوحدة الوطنية" في جمهورية شمال قبرص التركية، مهام منصب رئيس الحكومة الائتلافية الجديدة من سلفه، طوفان أرهُرمان رئيس الحزب "التركي الجمهوري"، الذي قدم استقالته في 9 مايو/أيار الحالي.

كما تسلم "قدرت أوزارساي" رئيس حزب "الشعب"، في نفس اليوم، منصب نائب الرئيس ووزير الخارجية في نفس الحكومة، وذلك بعد توقيع الحزبين (الوحدة الوطنية والشعب) بروتوكولا بتشكيلها.