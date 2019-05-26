وزير الدفاع التركي يشارك في احتفالات تأسيس جمهورية جورجيا

شارك وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، في مراسم الذكرى الـ 101 لتأسيس جمهورية جورجيا.

وكان في استقبال أقار في مطار تبليسي الدولي نائب وزير الدفاع الجورجي جيورجي بوتخوزي، ونائب قائد قوات الدفاع اللواء شالفا جاباخيدز، والسفيرة التركية بتبليسي فاطمة جران يازغان، وعدد من المسؤولين.

وفي ميدان الاستقلال الذي شهد مراسم الاحتفال كان في استقبال أقار، نظيره الجورجي ليوان إزوريا، الذي رحب بالضيف.

وقبيل بدء المراسم وصل رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه، ومن ثم رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي.

وبدأت المراسم بتوجيه الرئيسة التحية للقوات المشاركة، ومن ثم عزف النشيد الوطني، وألقى زورابيشفيلي وباختادزه خطابين بالمناسبة، تبع ذلك استعراض عسكري.