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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 9 من عناصر "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 28.05.2019 19:20
آخر تحديث في 28.05.2019 22:46
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 9 من عناصر بي كا كا الإرهابية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 9 من عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب" التي أطلقتها مساء الاثنين.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن غارات جوية استهدفت مخابئ للمنظمة بمنطقة "هاكورك"، ليل الاثنين؛ أعقبتها عملية إنزال قوات خاصة في مناطق وعرة.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة أبطلت مفعول متفجرات وألغام زرعها الإرهابيون.

وفي إطار عملية "المخلب" أيضًا، قصفت المدفعية الثقيلة بعيدة المدى مواقع لـ"بي كا كا" في جبال قنديل، ومنطقة أسوس، شمالي العراق؛ بحسب الوزارة.

وتابعت أن العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، دون الإشارة إلى جدول زمني.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.

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