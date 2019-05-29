أقار: عملية المخلب تهدف إلى القضاء على الإرهاب في منطقة هاكورك

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن عملية "المخلب" في منطقة هاكورك بشمالي العراق تهدف إلى القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد بلاده من تلك المنطقة.

جاء ذلك في اجتماع عقد في القيادة العاشرة للناقلات في ولاية أضنة، الأربعاء، حيث تطرق لعملية "المخلب" التي أطلقتها تركيا الاثنين ضد إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.

وقال: "جنودنا لن يتركوا مغارة ولا وكرا للإرهابيين في منطقة هاكورك شمالي العراق، إلا وفسيدمرونها".

وتابع: "لأول مرة يجري ضرب الأهداف المحددة للإرهاب في قنديل وآسوس ومناطق أخرى شمالي العراق، باستخدام أسلحة دعم بري محلية ووطنية بحتة".

وحول الملف السوري، أكد مواصلة بلاده اتصالاتها مع روسيا من أجل تحقيق الاستقرار ووقف إطلاق النار بإدلب في أقرب وقت.