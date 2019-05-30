أردوغان: نركز على تعزيز عمل النظام القضائي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تعزيز عمل النظام القضائي ورفع الثقة بقراراته إلى أعلى المستويات، سيكونان أولوية البلاد في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال برنامج إفطار رمضاني مع عاملي السلك القضائي، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأكّد أردوغان أن الهدف الرئيسي من "وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي" التي أعلنها في وقت سابق الخميس، هو تأسيس نظامي قضائي يمكن الوصول إليه ويمنح الثقة لجميع الأطراف.

وشدّد الرئيس على أن يكون القضاء تابعًا للشعب التركي وليس لبؤر الوصاية، وأن تصدر قراراته باسم الشعب فقط.

وأضاف: "لن نسمح لأحد بأن يزرع بذور النفاق بين أمتنا، وأن يدب الوقيعة بين مواطنينا".