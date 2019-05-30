سنغافورة تخطط للاستثمار في بناء ميناء في مدينة أوردو التركية

أعرب السفير السنغافوري لدى أنقرة جوناثان تو شين هان، عن رغبة بلاده في الاستثمار في تركيا لا سيما في ولاية أوردو (شمال شرق تركيا)، وأنهم مستعدون للقيام بما يلزم لتحقيق ذلك وتسهيل إجراءاته.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السفير مع وفده المرافق إلى مقر بلدية أوردو، حيث التقى رئيسها محمد حلمي غولر.

وأوضح شين هان، أن الوفد المرافق له خلال زيارته إلى ولاية أوردو سيدرسون إمكانية الاستثمار في إنشاء ميناء بالمدينة.

وأضاف أن سنغافورة لديها استثمارات في العديد من المجالات داخل تركيا، وأنها تريد إضافة مشروع الميناء إلى تلك الاستثمارات.

كما أعرب عن رغبته في إقامة تعاون بين تركيا وبلاده في مجال تكنولوجيا المعلومات، لافتا أن بلاده تهتم في الاستثمار بمجالات عدة منها التكنولوجيا والمطارات والموانئ.

من جانبه قال رئيس بلدية أوردو محمد حلمي غولر، إن بلديته بدأت مشاوراتها لاستقطاب مستثمرين أجانب إلى الولاية.

وتابع قائلا: "هناك ممثلي 15 شركة صينية سيزورون الولاية برفقة سفير بلادهم لدى أنقرة، يوم 20 يونيو المقبل، لدراسة إمكانية الاستثمار في أوردو".

وصرح أن مسؤولي البلدية سيعقدون لقاءا مع الوفد السنغافوري، لدارسة الاستثمار في مجال الموانئ والطاقة.