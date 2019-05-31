تركيا تطلق عمليات التنقيب عن الغاز الصخري شمال غرب البلاد

أطلق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، الجمعة، عملية التنقيب عن الغاز الصخري في ولاية قرقلر إيلي، شمال غربي تركيا.

وأجرى دونماز، زيارة تفقدية إلى مشروع للتنقيب عن الغاز الصخري في قرية "جشماكولو"، التابعة لمنطقة "لولابرغاز"، بولاية قرقلر إيلي، وأطلق عملية التنقيب عن الغاز الصخري.

وعقب ذلك، قال دونماز، في كلمة: "أطلقنا العملية في البئر الذي يسمى جشماكولو 2. الفرق بين هذا البئر والآبار الأخرى هو أننا نستخدم التكنولوجيا الجديدة غير الكلاسيكية، المستخدمة لأول مرة في الولايات المتحدة، والآن يجري استخدامها في تركيا".

وأضاف دونماز، "سنحفر لمسافة 5 آلاف متر تقريبًا، وهذه المرة الأولى التي نصل فيها إلى هذا العمق".

وأضاف: "أعمال المسح تشير إلى احتمالية وجود الغاز الصخري في هذه المنطقة. لدينا برنامج عمل يستغرق 160 يوما، وعند الانتهاء منه سنرى ما إذا كان لدينا غاز صخري أم لا. أريد أن أكون متفائلًا".