مع اقتراب العيد.. زيادة الطلب على بقلاوة "أورفة" التركية

مع اقتراب عيد الفطر، كثّف منتجوا البقلاوة في ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب) أعمالهم لتلبية طلبات الزبائن، في واحدة من أشهر وألذ مطابخ العالم.

وبدأت الطلبات تنهال على محلات البقلاوة في شانلي أورفة خلال الأيام الأخيرة، من السكان المحليين وبقية الولايات التركية، نظرًا لجودة المنتجات وطعمها اللذيذ.

ويضطر العاملون في هذا القطاع للعمل ساعات إضافية خلال الليل قبل أيام معدودة من عيد الفطر، الذي يصادف الثلاثاء القادم، يومه الأول في تركيا.

والبقلاوة حاضرة في طقوس احتفالات الأتراك ومناسباتهم، منذ عهد الدولة العثمانية، حتى أنها تُقّدم كهدايا، ويتم دعوة الأصدقاء لتناولها في المطاعم فيما بينهم.

ويختلف سعر البقلاوة بحسب النوع والجودة حيث يتراوح بين 65 و100 ليرة تركية (الدولار= 5.83 ليرة تقريبًا).

وقال منتج البقلاوة التركي الشهير في شانلي أورفة محمد أوستونالّار، إن مبيعاتهم فاقت التوقعات مع اقتراب عيد الفطر.

وأوضح أنهم يعملون دون انقطاع من أجل تلبية طلبات الزبائن في شانلي أورفة وبقية الولايات التركية.

بدوره، قال المنتج أورهان أوجي، للأناضول، إنهم يرسلون البقلاوة إلى جميع الزبائن في جميع الولايات التركية، وأن الطلبات تكثفت مع اقتراب العيد.

أمّا المواطن عمر فاروق نعمت أوغلو، فقال للأناضول، إن البقلاوة تتطلب مهارة عالية وأنه لأجل ذلك يحرص على شرائها دائمًَا من مكان واحد.