الجيش التركي يدمر مغارة ومخابئ للإرهابيين في هاكورك

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، ضبط عدد كبير من المعدات العسكرية، وتدمير مغارة و5 مخابئ في إطار عملية "المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الجيش كشفت عن مغارة تتألف من 3 طوابق و5 أجنحة، و5 ملاجئ لإرهابي منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وأوضح البيان أن قوات الجيش ضبطت في المغارة والملاجئ عددا كبيرا من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، ومعدات عسكرية.

وأشار إلى أن القوات التركية تواصل تدمير ملاجئ ومخابئ المنظمة الإرهابية في إطار العملية.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.