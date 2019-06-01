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وزارة الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين في عملية المخلب شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.06.2019 12:13
آخر تحديث في 01.06.2019 16:52
وزارة الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين في عملية المخلب شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في إطار عملية "المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق، ليرتفع العدد إلى 22 إرهابيًّا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها في موقع تويتر، بخصوص "عملية المخلب" التي انطلقت في 27 مايو/ أيار الجاري.

وأوضحت أن العملية المتواصلة أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين آخرين من منظمة "بي كا كا".

وأشارت أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 22.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لذخائر تمكنت القوات المشاركة من السيطرة عليها خلال العملية.

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