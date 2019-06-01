تركيا: القبض على 20 عنصرا من داعش الإرهابي كانوا يستعدون لشن هجمات

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إحباط بلاده عمليات إرهابية عبر ضبط قواتها 20 شخصا من تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الولايات كانوا يستعدون لشن هجمات.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في فعالية بقضاء "توزلا" بمدينة إسطنبول، السبت.

وقال صويلو: "أحبطنا عمليات إرهابية وضبطنا 20 شخصا من داعش بأسلحتهم كانو يستعدون لشن هجمات".

وأضاف: "لقد اكتشفنا أين وكيف سينفذون (الهجمات)، واقترابهم من عمليات التنفيذ".

وأكد أن بلاده تحارب منظمات "داعش"، و"بي كا كا"، و"ي ب ك" الإرهابية إلى جانب من يحيكون الخطط ضد تركيا.

وأعرب عن شكره لقوات الأمن على نجاحها في إحباط الهجمات التي كانت ستستهدف بلاده.