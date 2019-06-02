المهرجان الدولي الـ14 لمسرح الشعوب التركية ينطلق في تتارستان

استضافت عاصمة جمهورية تتارستان في الاتحاد الروسي قازان، الأحد، المهرجان الدولي الـ 14 لمسرح الشعوب التركية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال نائب وزير الثقافة في تتارستان، دمير نتفولين، إن مدينة قازان التي يرجع تاريخ تأسيسها لألف عام، شكلت على الدوام ملتقى لفنون الشعوب التركية.

من جهته، قال آيخان أورجق، فنان مسرحي من جمهورية توفا التركية التابعة للاتحاد الروسي، للأناضول، إن المهرجان سمح للشعوب الناطقة بالتركية التعرف على قيمها الثقافية المشتركة، معربًا عن سعادته لوجوده في قازان.

وشارك في المهرجان الذي يستمر حتى 8 يونيو/حزيران الجاري، 29 مجموعة مسرحية من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان، والجمهوريات التركية التابعة لروسيا الاتحادية.

وإلى جانب الجمهوريات التركية السبعة؛ تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان، ينتشر التُرك كقومية رئيسية ضمن جمهوريات فيدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان، ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين، وكأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، وسوريا ولبنان والعراق (التركمان).