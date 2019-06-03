استقالة مسؤول يوناني بعد رفض طلبه بوقف المحادثات مع تركيا

استقال رئيس وفد وزارة الدفاع اليونانية في محادثات بناء الثقة ببحر إيجه مع تركيا، الجنرال نيكوس زهارياديس من منصبه، الاثنين، بعد رفض طلبه حول إيقاف المحادثات مع تركيا قبل الانتخابات التشريعية.

وقال زهارياديس، في تصريح لوسائل إعلام يونانية، إن المحادثات الجارية بين بلاده وتركيا يجب أن تتوقف قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 7 يوليو/ تموز المقبل.

وأشار زهارياديس أن وزارة الدفاع لم تقبل طلبه، ما دفعه للاستقالة.

يشار إلى أن أثينا، استضافت ما بين 20 و25 مايو/ أيار الماضي، لقاءات بين مسؤولين من وزارتي الدفاع التركية واليونانية، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون والثقة، وقواعد التصرف والسلوك في بحر إيجة.

ومؤخرا، شهدت منطقة بحر إيجة توترا بين تركيا واليونان، على خلفية حركات استفزازية تقوم بها السفن والزوارق اليونانية في المنطقة.