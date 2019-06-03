الثلاثاء أول أيام العيد في تركيا والسعودية وقطر

تشهد تركيا غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفق التقويم القائم على أساس الحسابات الفلكية في البلد، كما أعلنت السعودية ودول عربية أخرى ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.

وأعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والعراق واليمن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن اليوم الاثنين هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، وغدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

فيما أعلنت الأردن وفلسطين والنظام السوري أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لعدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

ووفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية فإن المحكمة العليا أعلنت، مساء الاثنين، ثبوت هلال شهر شوال.

وقالت إن المحكمة العليا: "بعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا إنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة".