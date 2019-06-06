الجيش التركي يعلن تحييد 5 إرهابيين في غارات شمال العراق

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 5 إرهابيين، في غارات نفذتها طائراته على مواقع "بي كا كا"، شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الخميس، أن 3 من الإرهابيين تم تحييدهم في إطار عملية المخلب المتواصلة في منطقة هاكورك منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وأضاف البيان أن إرهابيين تم تحييدهما في غارة على منطقة زاب شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عملية "المخلب" ارتفع إلى 43.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.