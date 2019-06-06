تركيا تشارك في اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد الرقمي لمجموعة الـ20

يشارك وزيرا الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بكجان التركيين، في اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد الرقمي، للدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين.

وتحتضن إباراكي اليابانية الاجتماع المذكور الذي يسبق قمة مجموعة العشرين، يومي الثامن والتاسع من يونيو/ حزيران الجاري.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع، سبل تعزيز الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران التركيان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع، حيث ستلتقي بكجان مع وزير التجارة والتنوع التجاري الدولي الكندي جيم كار.

وسيتم خلال اللقاء، التوقيع على اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

كما سيعقد الوزيران التركيان لقاء مع وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغا سيكو.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير.

يجدر بالذكر أن قمة مجموعة العشرين ستعقد يومي 28-29 يونيو الجاري في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقادة الدول الأعضاء.