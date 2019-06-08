الأمن التركي يعلن تحييد إرهابيين بولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد

تمكنت قوات الأمن التركية من تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، أحدهما مدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين لدى وزارة الداخلية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت، أن قوات الأمن نفذت عملية مدعومة بسلاح الجو في منطقة "ليجة" بولاية "ديار بكر" (جنوب شرق)، أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين.

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.

على صعيد آخر، نفّذ سلاح الجو التركي، غارات على أهداف تابعة للمنظمة في مناطق "هاكورك"، و"الزاب"، و"أفاشين"، و"باسيان"، شمالي العراق، بحسب بيان منفصل نشرته وزارة الدفاع في حسابها على "تويتر".

وأوضحت أن الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للإرهابيين في المناطق المذكورة.