انطلاق مناورات "الأخوة الراسخة" بين تركيا وأذربيجان

انطلقت في "جمهورية نخجوان ذاتية الحكم" التابعة لأذربيجان، السبت، مناورات عسكرية مشتركة بين قوات مسلحة تركية وأذرية، تحمل اسم "الأخوّة الراسخة 2019".

وفي بيان صادر عنها، أشارت وزارة الدفاع الأذرية إلى مشاركة 5 آلاف جندي ونحو 200 دبابة ومدرعة من الجانبين في المناورات.

كما يشارك في المناورات نحو 180 صاروخا ومدفعا، و21 طائرة ومروحية، وغيرها من الأسلحة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المناورات هو تطوير التنسيق بين الجيشين والقدرة على تنفيذ عمليات مشتركة، من خلال تبادل القوات المسلحة الخبرات.

وأضافت أن التدريبات تتضمن سيناريوهات عديدة منها استهداف أهداف رمزية للأعداء.

ولفتت الوزارة إلى استمرار المناورات لغاية 11 يونيو/حزيران الجاري.