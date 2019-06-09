استشهد جندي تركي اليوم الأحد بعد إصابته في هجوم لإرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" في تل رفعت، على نقطة ارتكاز تركية في منطقة عملية غصن الزيتون شمالي سوريا.

وقال بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية الأحد، إن الإرهابيين هاجموا الموقع باستخدام مضاد دبابات، ما أدى إلى إصابة 6 جنود أتراك، استشهد أحدهم في المستشفى.

وأوضح البيان أن القوات التركية ردت في الحال بإطلاق النار على أهداف للإرهابيين في المنطقة.

وقالت صحف تركية إن اسم الجندي الشهيد هو خليل كورت، مبينة أنه أصيب في هجوم إرهابي استهدف موقعاً للجيش التركي في بلدة أعزاز شمال غرب حلب.