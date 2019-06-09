الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيين شنوا هجوماً على جنود بعفرين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شنوا من منطقة تل رفعت هجمات استهدفت مناطق في عفرين وأسفرت عن استشهاد جندي تركي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن وحدات من الجيش التركي حددت مواقع إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة تل رفعت التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، شنوا في وقت سابق الأحد، هجومًا إرهابيًا على مواقع في منطقة عفرين التابعة للمحافظة المذكورة.

وأكد البيان أن الجيش التركي استهدف بالسلاح الثقيل مواقع الإرهابيين في تل رفعت، وقصف تلك المواقع بشكل مكثف.

وأضاف: "نتيجة لهذه النيران، تم تحييد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم".

وشدد على أن الجيش التركي سيواصل بعزم وحزم كفاحه ضد الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

وفي وقت سابق الأحد، استشهد جندي تركي بعد إصابته في هجوم لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في تل رفعت، على نقطة ارتكاز تركية في منطقة عفرين السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن الإرهابيين هاجموا الموقع باستخدام مضاد دبابات، ما أدى إلى إصابة 6 جنود أتراك، استشهد أحدهم في المستشفى.