تركيا تدين معاملة أيسلندا السيئة لمنتخبها الوطني في المطار وتتوعد بالرد

أدان المسؤولون الأتراك المعاملة السيئة التي لقيها المنتخب الوطني في مطار العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وتوعدوا باتخاذ إجراءات رداً على ذلك.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، رفض بلاده التام للمعاملة التي لقيها المنتخب التركي في ريكيافيك.

ومساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة مع المنتخب الأيسلندي.

واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.

وأجرت الشرطة الأيسلندية تفتيشا دقيقا، لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.

وأوضح قالن في تغريدة على حسابه في تويتر، أن أنقرة ستقوم بما يلزم تجاه الإساءة لأعضاء المنتخب التركي، وأن الإجراءات اللازمة بدأت فعليا.

ولفت إلى أن تركيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب منتخبها الكروي، وتقدم الدعم اللازم لأعضاء الفريق.

وتابع قائلا: "منتخبنا الوطني لكرة القدم، سيقدم أفضل رد لهذه المعاملة السيئة في الملعب يوم غد الثلاثاء".

من جهته، استنكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، سوء معاملة السلطات الأيسلندية لمنتخب بلاده.

وأوضح تشاوش أوغلو أن المعاملة السيئة للمنتخب التركي، لا يمكن قبولها من الناحية الدبلوماسية والإنسانية.

كما حمّل الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، السلطات الأيسلندية، مسؤولية ما حدث في مطار ريكيافيك، مبينا أن ما جرى لا يليق بالروح الرياضية.

وأكد أن سلطات بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال التصرفات المسيئة للمنتخب التركي.

وتابع قائلا: "على السلطات الأيسلندية، الاعتذار عن هذا التصرف البدائي، وعليها أن تقدم على خطوات من شأنها التراجع عن هذا الخطأ".

جدير بالذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب أيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.

وكان المنتخب التركي حقق يوم الجمعة الماضية، انتصارا كاسحا على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.