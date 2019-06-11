تعاون تركي قطري في مجال الأمن السيبراني

وقعت شركة "هافلسان" التركية للصناعات الدفاعية (حكومية)، ومجموعة الجيده القطرية (غير حكومية)، الثلاثاء، اتفاقية شراكة في مجال الأمن السيبراني وتطوير النظم الحديثة للهيئات العسكرية وللمؤسسات العامة والخاصة.



وبموجت الاتفاقية الموقعة في العاصمة الدوحة، سيوفر الطرفان باقة واسعة من الحلول والخدمات المتعلقة بالأمن السيبراني في قطر.



وقام بتوفيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ"هافلسان" أحمد حمدي أتالاي، والمدير التنفيذي لمجموعة الجيده القطرية محمد الجيده؛ وبمشاركة أوزجور أيتان، مدير شركة هافيلسين في قطر.



وسيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية بـتدشين "مركز للأمن السيبراني" في قطر تديره مجموعة الجيده.



وتتضمن الاتفاقية أيضًا نقل المعرفة التكنولوجية من شركة "هافيلسين" بهدف تشجيع التعاون مع الجامعات الحكومية في قطر لتوطين الحلول التي تقدمها الشركة.



وشركة "هافلسان" التركية للصناعات الإلكترونية الجوية؛ متخصصة في إنتاج البرمجيات والأنظمة وتوفير حلول متكاملة في قطاعي الدفاع والاتصالات.



وتطور الشركة خبراتها في مجالات الاتصالات والكمبيوتر والاستخبارات وأنظمة القتال البحرية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة المحاكاة والتدريب وأنظمة الأمن الوطني وأنظمة إدارة الطاقة.



كما تركز الشركة في نشاطاتها على التحليل والتصميم والتطوير والأنظمة المدمجة الواسعة النطاق، وتشتمل قدراتها الهندسية على أنظمة المراقبة والاستطلاع والاستخبارات.