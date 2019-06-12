شهيدان من القوات التركية وتحييد 4 إرهابيين في حادثين منفصلين

استشهد جنديان تركيان، إثر إصابتهما بجروح بليغة خلال اشتباكات مع إرهابيي منظمة "بي كا كا" في ريف ولاية "تونجيلي" شرقي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية، أن اشتباكات اندلعت مساء الثلاثاء في ريف تونجيلي، بين القوات التركية ومجموعة من إرهابيي "بي كا كا".

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بعد رفض الإرهابيين نداءات القوات التركية بالاستسلام، ما أسفر عن إصابة 4 جنود.

وأشارت إلى استشهاد اثنين من الجنود المصابين، بعد نقلهما إلى المستشفى الحكومي في الولاية.

وتواصل القوات المسلحة التركية عملياتها في المنطقة للقضاء على الإرهابيين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، أن قوات الأمن حيّدت 4 إرهابيين، في ولاية "وان" جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قوات الدرك نفذت عملية أمنية مدعومة جويًّا، ضد الإرهابيين في منطقة جبل "تاندوراك" بقضاء "تشالدران".

وأشار البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين، فيما أفاد أن العملية ضد الإرهابيين في المنطقة ما زالت مستمرة.